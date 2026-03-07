"Нам не потрібні ті, хто приходить після перемоги": Трамп жорстко "відшив" прем'єра Британії

Так, президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Великої Британії після повідомлень про можливе направлення британських авіаносців до регіону Близький Схід. У своєму дописі він заявив, що Лондон нібито запізнився з підтримкою і що США вже не потребують такої допомоги.

У зверненні Трамп назвав Британію "колись великим союзником" США і висловив розчарування, що країна лише тепер серйозно розглядає можливість відправлення двох авіаносців до Близького Сходу. За словами американського президента, такий крок виглядає запізнілим.

"Це добре, пане прем’єр-міністре, але вони нам уже не потрібні - проте ми це запам’ятаємо", - написав Трамп, звертаючись до глави британського уряду Кіра Стармера.

У своєму дописі американський лідер також наголосив, що США не потребують союзників, які долучаються до військових операцій після того, як основні бойові дії вже завершені.

"Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн уже після того, як ми перемогли", - зазначив він.