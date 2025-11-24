"Нам не підходить". Кремль вередує через плани США та ЄС щодо миру

За його словами, "багато положень" американського плану видаються Росії прийнятними. При цьому європейський документ, наголосив він, країні-агресорці не підходить.

"З першого погляду план абсолютно неконструктивний і нам не підходить", - заявив Ушаков.

Помічник російського диктатора зазначив, що наразі відсутня інформація про те, хто саме і коли може приїхати до Росії для очного обговорення мирного плану.

"Можна припустити, що американці скоро вийдуть на нас для того, щоб зустрітися очно і почати обговорення", - зауважив Ушаков.

Він додав, що Кремль готовий до діалогу щодо мирного плану, проте з урахуванням власних умов і інтересів.