Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Нам не підходить". Кремль вередує через плани США та ЄС щодо миру

Фото: Юрій Ушаков, помічник президента Росії (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія вважає більш прийнятними умови мирного плану США, ніж Європи. Кремль також вважає, що Вашингтон скоро ініціює початок обговорення документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, якого цитують росЗМІ.

За його словами, "багато положень" американського плану видаються Росії прийнятними. При цьому європейський документ, наголосив він, країні-агресорці не підходить.

"З першого погляду план абсолютно неконструктивний і нам не підходить", - заявив Ушаков.

Помічник російського диктатора зазначив, що наразі відсутня інформація про те, хто саме і коли може приїхати до Росії для очного обговорення мирного плану.

"Можна припустити, що американці скоро вийдуть на нас для того, щоб зустрітися очно і почати обговорення", - зауважив Ушаков.

Він додав, що Кремль готовий до діалогу щодо мирного плану, проте з урахуванням власних умов і інтересів.

Мирний план США

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про мирний план США щодо України. Він містив 28 пунктів пропозицій, які передбачали новий формат переговорів щодо війни в Україні.

Документ передбачав, що Донецька і Луганська області мали перейти під повний контроль Росії. При цьому для України встановлювався ліміт на розмір армії - до 600 тисяч особового складу.

На цьому тлі українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для коригування мирного плану.

Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times повідомило, що мирний план США було урізано майже на третину. Таким чином, зараз замість 28 пунктів у ньому залишилось 19.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Українімирний план США