"Нам не подходит". Кремль капризничает из-за планов США и ЕС по миру

Фото: Юрий Ушаков, помощник президента России (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия считает более приемлемыми условия мирного плана США, чем Европы. Кремль также считает, что Вашингтон скоро инициирует начало обсуждения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ.

По его словам, "многие положения" американского плана кажутся России приемлемыми. При этом европейский документ, подчеркнул он, стране-агрессору не подходит.

"С первого взгляда план абсолютно неконструктивный и нам не подходит", - заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора отметил, что пока отсутствует информация о том, кто именно и когда может приехать в Россию для очного обсуждения мирного плана.

"Можно предположить, что американцы скоро выйдут на нас для того, чтобы встретиться очно и начать обсуждение", - отметил Ушаков.

Он добавил, что Кремль готов к диалогу по мирному плану, однако с учетом собственных условий и интересов.

 

Мирный план США

Напомним, на прошлой неделе стало известно о мирном плане США по Украине. Он содержал 28 пунктов предложений, которые предусматривали новый формат переговоров по войне в Украине.

Документ предусматривал, что Донецкая и Луганская области должны были перейти под полный контроль России. При этом для Украины устанавливался лимит на размер армии - до 600 тысяч личного состава.

На этом фоне украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для корректировки мирного плана.

Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times сообщило, что мирный план США был урезан почти на треть. Таким образом, сейчас вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

