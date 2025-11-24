"Нам не підходить". Кремль вередує через плани США та ЄС щодо миру
Росія вважає більш прийнятними умови мирного плану США, ніж Європи. Кремль також вважає, що Вашингтон скоро ініціює початок обговорення документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, якого цитують росЗМІ.
За його словами, "багато положень" американського плану видаються Росії прийнятними. При цьому європейський документ, наголосив він, країні-агресорці не підходить.
"З першого погляду план абсолютно неконструктивний і нам не підходить", - заявив Ушаков.
Помічник російського диктатора зазначив, що наразі відсутня інформація про те, хто саме і коли може приїхати до Росії для очного обговорення мирного плану.
"Можна припустити, що американці скоро вийдуть на нас для того, щоб зустрітися очно і почати обговорення", - зауважив Ушаков.
Він додав, що Кремль готовий до діалогу щодо мирного плану, проте з урахуванням власних умов і інтересів.
Мирний план США
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про мирний план США щодо України. Він містив 28 пунктів пропозицій, які передбачали новий формат переговорів щодо війни в Україні.
Документ передбачав, що Донецька і Луганська області мали перейти під повний контроль Росії. При цьому для України встановлювався ліміт на розмір армії - до 600 тисяч особового складу.
На цьому тлі українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для коригування мирного плану.
Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times повідомило, що мирний план США було урізано майже на третину. Таким чином, зараз замість 28 пунктів у ньому залишилось 19.