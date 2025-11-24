Россия считает более приемлемыми условия мирного плана США, чем Европы. Кремль также считает, что Вашингтон скоро инициирует начало обсуждения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ.

По его словам, "многие положения" американского плана кажутся России приемлемыми. При этом европейский документ, подчеркнул он, стране-агрессору не подходит.

"С первого взгляда план абсолютно неконструктивный и нам не подходит", - заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора отметил, что пока отсутствует информация о том, кто именно и когда может приехать в Россию для очного обсуждения мирного плана.

"Можно предположить, что американцы скоро выйдут на нас для того, чтобы встретиться очно и начать обсуждение", - отметил Ушаков.

Он добавил, что Кремль готов к диалогу по мирному плану, однако с учетом собственных условий и интересов.