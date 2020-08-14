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"Нам не нужна война": глава Совета Беларуси обратилась к демонстрантам

Минск, Пятница 14 августа 2020 01:23
"Нам не нужна война": глава Совета Беларуси обратилась к демонстрантам
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Артур Родивилов

По словам Кочановой, президент услышал мнение трудовых коллективов

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что власти не нужны "драка" и "война" и обратилась к белорусам. Она отметила, что президент Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний.

Об этом сообщает TUT.BY.

Протесты, которые продолжаются в стране с 9 августа, она назвала "беспрецедентной попыткой разрушить мирную жизнь и разделить общество".

Она отметила, что Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.

По ее словам, на вечер 13 августа были выпущены более тысячи человек "под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях", а несовершеннолетние - переданы под расписку родителям.

От имени депутатского корпуса Беларуси Кочанова призвала "всех остановиться" и "быть благоразумными".

Напомним, по данным МВД, с начала протестов в Беларуси задержали около 6700 людей, при этом пострадали более 100 правоохранителей.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за травмы случайных людей на акциях протеста, при этом он не считает ситуацию, которая сложилась в Беларуси, революцией.

Ранее РБК-Украина писало, что в ООН опасаются, что многие из демонстрантов во время задержания подвергались насилию, кроме этого два человека в ходе протестов погибли.

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