"Нам не потрібна війна": голова Ради Білорусі звернулася до демонстрантів

Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

За словами Кочанової, президент почув думку трудових колективів

Голова Ради Республіки Наталія Качанова заявила, що владі не потрібні "бійка" і "війна" і звернулася до білорусів. Вона зазначила, що президент Олександр Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримань.

Про це повідомляє TUT.BY.

Протести, які тривають у країні з 9 серпня, вона назвала "безпрецедентною спробою зруйнувати мирне життя і розділити суспільство".



Вона зазначила, що Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися зі всіма фактами затримань, які відбулися в останні дні.



За її словами, на вечір 13 серпня було випущено більше тисячі осіб "під зобов'язання про неучасть у несанкціонованих заходах", а неповнолітні - передано під розписку батькам.

Від імені депутатського корпусу Білорусі Кочанова закликала "всіх зупинитися" і "бути розсудливими".

Нагадаємо, за даними МВС, з початку протестів у Білорусі затримали близько 6700 людей, при цьому постраждали понад 100 правоохоронців.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту, при цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН побоюються, що багато хто з демонстрантів під час затримання піддавалися насильству, крім цього дві людини в ході протестів загинули.