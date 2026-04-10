"Нам буде дуже складно до вересня": Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів

На думку Зеленського, якщо росіяський диктатор Володимир Путін вибере шлях деескалації, то вдасться провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-РФ.

Президент прогнозує її проведення у квітні, травні чи червні.

Водночас, за його словамия, Росія посилить тиск на фронті, тому цей період буде дуже важким для України.

"Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу", - зазначив Зеленський.

Він додав, що США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси - вибори.

"І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн - орієнтовно серпень. Тобто цей час весни - літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде", - пояснив президент.

Водночас він наголосив, що Україна чітко розуміє власні національні інтереси. Щоб протидіяти агресії.

Президент закликав партнерів до рішучих кроків, зокрема на рівні НАТО.

"Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх", - зазначив Зеленський.