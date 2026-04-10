"Нам будет очень сложно до сентября": Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

Весна и лето 2026 года будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины - как на фронте, так и на дипломатической арене.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
По мнению Зеленского, если российский диктатор Владимир Путин выберет путь деэскалации, то удастся провести трехстороннюю встречу в формате Украина-США-РФ.
Президент прогнозирует ее проведение в апреле, мае или июне.
В то же время, по его словам, Россия усилит давление на фронте, поэтому этот период будет очень тяжелым для Украины.
"Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени относительно этого диалога", - отметил Зеленский.
Он добавил, что США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы - выборы.
"И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн - ориентировочно август. То есть это время весны - лета будет таким довольно непростым политически, дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет", - пояснил президент.
В то же время он подчеркнул, что Украина четко понимает собственные национальные интересы. Чтобы противодействовать агрессии.
Президент призвал партнеров к решительным шагам, в частности на уровне НАТО.
"Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО. Но это зависит от них, на что они реально готовы и ответственно ли относятся к тем угрозам, которые есть не против кого-то одного, а против всех", - отметил Зеленский.
Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией сейчас перенесли из-за изменения приоритетов Соединенных Штатов.
На график дипломатических встреч повлияла ситуация на международной арене. В частности, Вашингтон на время переключил свое внимание на события в Иране.
Пока дипломатия на паузе, Россия начала новые наступления.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается захватить не только Донбасс, но и продвинуться на юг Украины. Враг стремится получить полный контроль над этими территориями.
В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что атаки Сил обороны на нефтяные терминалы РФ влияют на переговорный процесс. Поэтому Украина услышит на следующих переговорах "много нового" от россиян.
Также президент Украины отмечал, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по вопросу территорий.