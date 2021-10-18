Податковий законопроект 5600 включили до порядку денного Ради цього тижня
Податковий законопроект №5600 включено до порядку денного Верховної ради цього тижня. Розглядати будуть за скороченою процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева на погоджувальній раді, яка транслювалася на Youtube.
"Великий інтерес викликає законопроект 5600, тобто це ресурсний законопроект, який стоїть на цьому тижні", - сказав він.
Раніше Верховна рада прийняла рішення розглядати законопроект №5600 за скороченою процедурою. Після цього фінансовий комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні. З 159 запропонованих поправок депутати відхилили 29.
Законопроект про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України.
Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.