"Налоговый" закон станет сокрушительным ударом для украинской экономики, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Николаенко.

"Законопроект налоговый затронет почти каждого украинца. Потому что он увеличивает налоговые поступления, а соответственно, его цель собрать больше денег с украинского бизнеса или граждан, если они являются собственниками земли. Планируется получить более 30 млрд грн дополнительно. То есть, для того, чтобы финансировать различного рода пиарные проекты, в том числе власти, хотят собрать больше из бизнеса", - заявил Николаенко.

Он отметил: повышать налоги для бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии - это нанести сокрушительный удар по экономике. И это станет ударом не только для крупных предпринимателей, но и для мелких.

"Этот законопроект затронет каждого землевладельца, так как он устанавливает необходимость платить так называемый подоходный налог даже тех, кто выращивает картофель или что-то для себя и имеет в обработке 2 гектара, который получил для личного сельскохозяйственного производства. Или он затронет всех, кто занимается предпринимательством и коммуницирует с налоговой, потому что у нее появятся новые возможности, рычаги влияния", - пояснил Николаенко.

Кроме этого, по словам депутата, законопроектом предлагается забрать у местных бюджетов значительную часть средств - почти 3 млрд грн ежемесячно - какие они получают от акцизного сбора на табачные изделия.

"Его планируется собирать теперь в центре и затем вручную перераспределять. Против чего категорически выступают и мэры городов, и местные общины, и также часть депутатов", - сообщил Николаенко.