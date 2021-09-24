"Податковий" закон стане нищівним ударом для української економіки, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.

"Законопроект податковий зачепить майже кожного українця. Тому що він збільшує податкові надходження, а відповідно, його ціль зібрати більше грошей з українського бізнесу або громадян, якщо вони є власниками землі. Заплановано отримати більш ніж 30 мільярдів гривень додатково. Тобто, для того, щоб фінансувати різного роду піарні проекти, в тому числі влади, хочуть зібрати більше з бізнесу", - заявив Ніколаєнко.

Він наголосив: підвищувати податки для бізнесу в умовах економічної кризи та пандемії - це завдати нищівного удару по економіці. І це стане ударом не лише для великих підприємців, але й для дрібних.

"Цей законопроект зачепить кожного землевласника, тому що він встановлює необхідність платити так званий подохідний податок навіть тих, хто вирощує картоплю або щось для себе і має в обробітку 2 гектари, який отримав для особистого сільськогосподарського виробництва. Або він зачепить всіх, хто займається підприємництвом і комунікує з податковою, тому що в неї з’являться нові можливості, важелі впливу", - пояснив Ніколаєнко.

Окрім цього, за словами депутата, законопроектом пропонується забрати у місцевих бюджетів значну частину коштів - майже 3 млрд грн щомісяця - які вони отримують від акцизного збору на тютюнові вироби.

"Його планується збирати тепер у центрі і потім вручну перерозподіляти. Проти чого категорично виступають і мери міст, і місцеві громади, і також частина депутатів", - повідомив Ніколаєнко.