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Податкові нововведення боляче вдарять по українській економіці, - експерт

Новини » Економіка    27.09.2019 - 11:40
Податкові нововведення боляче вдарять по українській економіці, - експерт
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Експерт розкритикував податкові зміни по законопроекту №1210

Податкові нововведення в рамках законопроекту №1210 можуть боляче вдарити по українській економіці та порушити баланс інтересів держави і бізнесу. Таку думку висловив експерт, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

Зокрема, Савченко попереджає, що податкові зміни, які ініціював глава податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, несе серйозні загрози для інвесторів в Україні

На його думку, можливе прийняття законопроекту №1210 в сьогоднішньому вигляді може просто "добити" українську економіку і залишити бюджет без багатьох податків.

"З України підуть інвестори і не прийдуть нові, як це відбувається зараз в тютюновій індустрії", - зазначив Савченко.

Експерт має на увазі ситуацію з тютюновою компанією British American Tobacco, яка в 2018 році заплатила в бюджет 16 млрд гривень.

Тепер компанія переносить регіональний центр з Києва до Бухареста "у зв'язку з тим, що фіскальна та регуляторна політика українського уряду непрогнозована", тому що законопроектом №1210 заплановано, що ставка акцизу на сигарети може бути прирівняна до європейської (еквівалент 90 євро за 1000 штук) вже в 2020 році, а не в 2024-му, як було домовлено раніше.

Як відомо, законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" зараз є найбільш проблемним серед усіх, внесених на розгляд Верховної ради.

Податковий законопроект відразу піддався гострій критиці зі сторони бізнесу та експертів. Неформально ініціативу вже охрестили "законопроектом Коломойського". На думку економічного експерта Сергія Фурси, законопроект 1210 з'явився відразу ж після публічного виступу Ігоря Коломойського.

Економіст Андрій Новак впевнений, що збільшення податкового навантаження в разі прийняття законопроекту №1210 в сьогоднішньому вигляді збільшить трудову міграцію та безробіття, а малий і середній бізнес почне закриватися через такий тиск.

Наслідки податкових змін будуть порівнянні з кризою 2008 року, - металурги Промисловці будуть змушені скорочувати персонал через податкові нововведення
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