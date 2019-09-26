"Метинвест" предупредил о рисках увеличения налоговой нагрузки

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

Доля налогов в чистой прибыли горнодобывающих компаний вырастет до 87%, предупредил "Метинвест"

Налоговые изменения в рамках законопроекта №1210 приведут к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль. Об этом говорится в письме холдинга "Метинвест" в адрес спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, главы парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, руководителя Госналогслужбы Сергея Верланова, премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой.

"Метинвест" отмечает, что из-за изменения подхода к налогообложению добычи железной руды доля налогов в чистой прибыли горнодобывающих компаний вырастет до 87%. При этом, согласно рекомендациям Международного валютного фонда, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.

Кроме того, в "Метинвесте" подчеркнули, что в данном случае есть выборочное увеличение налоговой нагрузки только на одну отрасль, которая добывает железную руду, в то время как база и ставка налогообложения для других добывающих отраслей остаются неизменными.

Холдинг просит учесть эти расчеты при дальнейшем обсуждении законопроекта 1210. В письме также говорится, что "Метинвест" поддерживает новую инициативу профильного комитета использовать международные ценовые индексы для определения объекта налогообложения.

"Мы поддерживаем именно комплексные изменения в Раздел ІХ Налогового кодекса Украины (НКУ) и одновременно обращаем внимание, что изменения нужно вносить в ряд статей НКУ, включая те, которые пока не меняются в соответствии с положениями законопроекта 1210. Такие комплексные изменения не могут приниматься без детального анализа и обработки соответствующих положений налогового законодательства", - говорится в письме.

Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр, чтобы комплексно рассмотреть эти вопросы в процессе налоговой реформы, анонсированной правительством на 2020 год.

Ранее народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов предупредил, что принятие законопроекта №1210 позволит России забрать украинские рынки сбыта.

Эксперты и представители бизнеса назвали указанную инициативу "законопроектом Коломойского". По мнению эксперта Сергея Фурсы, законопроект 1210 появился сразу же после публичного выступления Игоря Коломойского, в котором он изложил свое видение подходов к установлению ренты.