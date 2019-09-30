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Налоговые изменения вводятся в интересах Коломойского, - ФМУ

Новости » Экономика    30.09.2019 - 10:29
Налоговые изменения вводятся в интересах Коломойского, - ФМУ
Фото: Сергей Беленький (УНИАН)

Налоги в сферах, которые интересуют Коломойского, повышать не будут

Налоговые изменения, которые заложены в законопроект №1210, пытаются внедрить в интересах приближенного к новой власти олигарха Игоря Коломойского. Такое мнение высказал эксперт, глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький в комментарии "Сегодня".

В частности, по словам эксперта, речь идет о ферросплавных заводах Игоря Коломойского, перерабатывающих марганцевую руду.

Беленький уверен, что налоги в сферах, которые интересуют Коломойского, повышать не будут, и это происходит на фоне резкого повышения налогов для большинства отраслей промышленности, в то время как для бизнеса Коломойского создаются преференции.

"Мы не видим какого-то справедливого подхода. Например, рентная плата для марганцевой руды остается на том же уровне. Невольно возникает подозрение, что этот законопроект был инициирован, чтобы защитить интересы одного-единственного бизнесмена - Игоря Коломойского, которому принадлежат предприятия по добыче марганцевой руды и ферросплавные заводы, которые перерабатывают эту руду", - подчеркнул Беленький.

Как известно, изменения в налоговое законодательство, которые могут увеличить налоговую нагрузку на ряд отраслей производства в 5 раз, Верховная рада может утвердить уже на этой неделе. При этом бизнес неоднократно жаловался на отсутствие готовности к диалогу со стороны власти по этому вопросу.

По мнению эксперта, ректора Международного института бизнеса Александа Савченко, налоговые нововведения в рамках законопроекта №1210 могут больно ударить по украинской экономике и нарушить баланс интересов государства и бизнеса.

Неформально инициативу уже окрестили "законопроектом Коломойского".

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