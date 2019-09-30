Податкові зміни вводяться в інтересах Коломойського, - ФМУ

Фото: Сергій Біленький (УНІАН)

Податки в сферах, які цікавлять Коломойського, підвищувати не будуть

Податкові зміни, які закладені в законопроект №1210, намагаються впровадити в інтересах наближеного до нової влади олігарха Ігоря Коломойського. Таку думку висловив експерт, голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький в коментарі "Сегодня".

Зокрема, за словами експерта, мова йде про феросплавні заводи Ігоря Коломойського, що переробляють марганцеву руду.

Біленький впевнений, що податки у сферах, які цікавлять Коломойського, підвищувати не будуть, і це відбувається на тлі різкого підвищення податків для більшості галузей промисловості, в той час як для бізнесу Коломойського створюються преференції.

"Ми не бачимо якогось справедливого підходу. Наприклад, рентна плата для марганцевої руди залишається на тому ж рівні. Мимоволі виникає підозра, що цей законопроект був ініційований, щоб захистити інтереси одного-єдиного бізнесмена Ігоря Коломойського, якому належать підприємства з видобутку марганцевої руди і феросплавні заводи, які переробляють цю руду", - підкреслив Біленький.

Як відомо, зміни в податкове законодавство, які можуть збільшити податкове навантаження на ряд галузей виробництва в 5 разів, Верховна рада може затвердити вже на цьому тижні. При цьому бізнес неодноразово скаржився на відсутність готовності до діалогу з боку влади по цьому питанню.

На думку експерта, ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, податкові нововведення в рамках законопроекту №1210 можуть боляче вдарити по українській економіці і порушити баланс інтересів держави і бізнесу.

Неформально ініціативу вже охрестили "законопроектом Коломойського".