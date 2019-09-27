В "Арселоре" допускают закрытие шахт из-за налоговых инициатив власти

Иллюстративное фото (УНИАН)

"АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал налоговые инициативы в законопроекте №1210

Возможные изменения по налогу на добычу железной руды в рамках законопроекта №1210 приведут к ухудшению финансового состояния украинского ГМК. Об этом заявил советник по вопросам взаимоотношений с органами власти "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

По его словам, даже без учета этих поправок в Налоговый кодекс Украины предприятие работает сегодня на грани рентабельности.

Ткаченко обратил внимание на переменчивость мировой конъюнктуры. Если в первом полугодии 2018 года прибыль была в размере 4,2 млрд грн, то за тот же период 2019-го – убыток в 79 млн грн, рассказал он.

"На конец первого полугодия остатки нереализованной металлопродукции на складах предприятия выросли до 419 тыс. тонн, что на 273 тыс. тонн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. И прогнозы неутешительные: по третьему кварталу мы видим, что цены и спрос на металлопродукцию продолжают падать, а ожидания рецессии мировой экономики только усиливаются. Сырьевые рынки рискуют попасть в период длительного спада цен, что мы уже неоднократно наблюдали в своей истории. Предприятие получало убытки по итогам 2009, 2012, 2013, 2014 годов, незначительную прибыль – в 2015-2016 годах. После двух лет благоприятных цен (2017-2018 годы) мы снова переживаем непростой финансовый год", - отметил Ткаченко.

По его словам, разговоры о том, что горно-металлургическая отрасль получает сверхприбыль и ей нужно увеличить налоговую нагрузку - ошибочные. Они появляются либо от незнания реальной ситуации в отрасли, либо от желания пожертвовать конкурентоспособностью ГМК на мировых рынках в интересах бюджета и увеличения его расходов.

Кроме того, предложенные законодательные изменения идут наперекор мировой практике в своем стремлении сделать объектом налогообложения не добытую руду из недр, а железорудный концентрат и агломерат.

По мнению Ткаченко, непонятно, как их можно отнести к категории первичной обработки полезных ископаемых. Речь идет о технологических процессах на рудо-обогатительных и агломерационных фабриках, которые принципиально меняют химические свойства добытого ископаемого. Это готовые продукты, которые продаются на рынках.

"Непонятно также, почему при обсуждении ренты не учитывают затраты всего ГМК, а оценивают только прибыль от экспорта концентрата. Отрасль состоит не только из ГОКов. У нашего предприятия полный цикл производства – от добычи руды до выпуска конечной металлопродукции. На экспорт уходит лишь пятая часть концентрата – 1,9 млн тонн в год, основная часть (8 млн тонн) используется для собственного металлургического производства. И его рентабельность значительно ниже, чем от экспорта концентрата", - рассказал Ткаченко.

В качестве примера он отметил, что за первые полгода 2019-го себестоимость реализованной металлопродукции выросла на 6 млрд грн. Рост затрат стал основной причиной получения убытка предприятием в первой половине года, сообщил Ткаченко.

Он подчеркнул, что производительность продукции с высокой степенью переработки и с добавленной стоимостью нужно стимулировать поправочными коэффициентами к ренте, как предлагалось не раз, а не ориентироваться лишь на экспорт сырья и мерить по нему всю горно-металлургическую отрасль. Любые налоговые новации не должны нарушать принцип нейтрального и справедливого налогообложения, уверены в "Арселоре".

Эксперт считает, что сейчас не самое благоприятное время для фискальных инициатив, поскольку мировая экономика стоит на пороге кризиса.

"Своими неосторожными действиями в налоговой сфере депутаты могут спровоцировать сокращение производства и темпов роста украинской экономики. К примеру, в случае увеличения ренты в нынешнем варианте (более чем в 4 раза) подземная добыча в шахте "АрселорМиттал Кривой Рог" станет нерентабельной, что может привести к ее закрытию. На шахте работает свыше 1000 человек", - подытожил Ткаченко.

Напомним, ранее холдинг "Метинвест" предупредил о рисках увеличения налоговой нагрузки в связи с возможным принятием законопроекта №1210.