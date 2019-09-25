Налоговые изменения нанесут мощный удар по украинским производителям, - эксперт

Налоговые изменения, предусмотренные законопроектом №1210, нанесут мощный удар по украинским производителям. Об этом в интервью "5 каналу" заявил эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По мнению Фурсы, законопроект не отражает мировые подходы к установлению ренты, а лишь олицетворяет пожелания Игоря Коломойского.

"Законопроект №1210 - это чудо. Он появился сразу же после публичного выступления Игоря Коломойского, в котором он изложил свое видение подходов к установлению ренты. И после этого, фактически сразу же, появился этот законопроект №1210, где были воплощены все его желания. То есть, получилось, как он того пожелал", - рассказал Фурса.

Он отметил, что облагать налогом конечный продукт, в который уже заложена добавленная стоимость, - это нонсенс. "Такого нет ни в одной стране, где добывают железную руду", - убежден Фурса.

По мнению эксперта, изменения в Налоговом кодексе обернутся мощным ударом для украинских производителей. Одним из первых о сворачивании производства в Украине уже заявило ПАО "Арселормиттал". По словам менеджмента, добыча сырья становится совершенно нецелесообразной, поэтому планируется ее закупка на внешних рынках.

"Вот здесь и главный вопрос. Если такие мощные игроки вынужденно заявят о сворачивании производства, то вероятно это и означает, что люди, которые были заняты в этом деле, окажутся ненужными. И это закончится всплеском трудовой миграции", - добавил Фурса.

Как известно, по данным международной аудиторской компании PWC, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

По мнению экономиста Андрея Новака, налоговая нагрузка увеличит трудовую миграцию и безработицу, а малый и средний бизнес начнет закрываться из-за такого давления.