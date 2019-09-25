Податкові зміни нанесуть потужний удар по українських виробниках, - експерт

Податкові зміни, передбачені законопроектом №1210, нанесуть потужний удар по українських виробниках. Про це в інтерв’ю "5 каналу" заявив експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

На думку Фурси, законопроект не відображає світові підходи до встановлення ренти, а лише уособлює побажання Ігоря Коломойського.

"Законопроект №1210 - це диво. Він з’явився одразу ж після публічного виступу Ігоря Коломойського, у якому він виклав своє бачення підходів до встановлення ренти. І після цього, фактично одразу ж, з’явився цей законопроект №1210, де були втілені усі його бажання. Тобто, вийшло, як він того забажав", - розповів Фурса.

Він зазначив, що оподатковувати кінцевий продукт, у який вже закладена додана вартість, це нонсенс. "Такого немає у жодній країні, де видобувають залізну руду", - переконаний Фурса.

На думку експерта, зміни у Податковому кодексі обернуться потужним ударом для українських виробників. Одним з перших про згортання виробництва в Україні вже заявило ПАТ "АрселорМіттал". За словами її менеджменту, видобуток сировини стає абсолютно недоцільним, тому планується її закупівля на зовнішніх ринках.

"От тут і головне питання. Якщо такі потужні гравці вимушено заявлять про згортання виробництва, то ймовірно це і означає, що люди, які були зайняті у цій справі, виявляться непотрібними. І це закінчиться сплеском трудової міграції", - додав Фурса.

Як відомо, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

На думку економіста Андрія Новака, податкове навантаження збільшить трудову міграцію та безробіття, а малий і середній бізнес почне закриватися через такий тиск.