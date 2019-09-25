В скандальный "налоговый" законопроект внесут правки

Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)

Законопроект №1210 в Раде пообещали доработать

"Налоговый" законопроект №1210 будет доработан при подготовке к рассмотрению во втором чтении. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский на заседании рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды в Украине.

Так, нардепы из профильного комитета согласились с предложением бизнеса в рамках законопроекта №1210 привязать размер рентных платежей к котировкам Platts на железную руду в северо-восточных портах Китая - и отказаться от фиксированных платежей ввиду высокой волатильности глобального рынка ЖРС.

Кроме того, по итогам обсуждений в рабочей группе с участием представителей Государственной налоговой службы депутаты поддержали предложение оставить ставку ренты на уровне 8% (законопроект предусматривает ее повышение до 10%).

Дубинский сообщил, что его комитет намерен предложить Раде предварительно принять законопроект №1210 в первоначальном виде, а согласованные с бизнесом изменения внести в текст документа уже при его подготовке ко второму чтению.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что бизнес поддерживает тезис о справедливом распределении налоговой нагрузки. По его словам, именно поэтому размер рентных платежей должен учитывать текущую ситуацию на рынке – поскольку в последние годы стоимость железной руды колебалась от 120 долл./т. до 45 долл./т.

"Когда рынок растет, металлурги и горняки готовы делиться с государством своей прибылью. Но когда он падает, мы несем убытки, поэтому рента не может быть повышена без привязки к ценам на руду", - подчеркнул Каленков.

Напомним, в Федерации металлургов Украины жаловались на отсутствие диалога с новой властью в вопросе налоговых нововведений. По мнению металлургов, повышение ренты на добычу железной руды в 4,5 раза нанесет убытки государству на миллиарды гривен.

По мнению Европейской бизнес ассоциации, из-за налоговых изменений Украина может потерять международные рынки.