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Налоговые инициативы власти вводят "презумпцию виновности" для налогоплательщика, - Порошенко

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Киев, Четверг 12 августа 2021 18:14
Налоговые инициативы власти вводят "презумпцию виновности" для налогоплательщика, - Порошенко Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Налоговые инициативы власти не просто ухудшают условия для малого и среднего бизнеса. Они фактически вводят "презумпцию виновности" для каждого налогоплательщика.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По его словам, власть хочет обложить налоговой нагрузкой средний класс, который только начал восстанавливаться после коронавирусных локдаунов.

"Представьте себе, что все, кто сейчас будет хотеть купить квартиру или жилье, на которое они копили десятки лет, сейчас будут платить на 20% больше в виде налогов. Это что значит - что у нас люди такие состоятельные? Что у нас молодое поколение, которое вступает в жизнь и через ипотеку рассчитывало купить себе квартиру, первое жилье, сейчас должно из карманов вытягивать дополнительных 20%?"- говорит Порошенко.

В то же время он обращает внимание, что в правительстве собираются ввести налоги на расходы.

"Это означает, что каждого предпринимателя, каждого налогоплательщика и каждого гражданина они пытаются подвесить на крючок.... Для чего? Потому что друзьям все, врагам - закон. Они принимают такой закон, что могут зайти в дом к каждому и сказать - объясни мне источник происхождения, возбуждаем уголовное дело и в тюрьму. Или, если не хочешь идти в тюрьму, 18% ты заплатишь за оценку всего, что ты имеешь. Это в условиях бедной страны! Я считаю, что это 100% издевательство над налогоплательщиками", - убежден Порошенко.

Напомним, ранее старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин заявлял, что принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600) приведет к росту налогового давления на бизнес и будет иметь негативные последствия для экономики.

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