Податкові ініціативи влади запроваджують "презумпцію винуватості" для платника податків, - Порошенко

Податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого і середнього бізнесу. Вони фактично запроваджують "презумпцію винуватості" для кожного платника податків.

За його словами, влада хоче обкласти податковим навантаженням середній клас, який щойно почав відновлюватись після коронавірусних локдаунів.

"Уявіть собі, що всі, хто зараз буде хотіти придбати квартиру чи житло, на яке вони накопичували десятки років, зараз будуть платити на 20% більше у вигляді податків. Це що означає - що у нас люди такі заможні? Що у нас молоде покоління, яке вступає в життя і через іпотеку розраховувало купити собі квартиру, перше житло, зараз має з кишень витягати додаткових 20%?" - говорить Порошенко.

Водночас він звертає увагу, що в уряді збирається ввести податки на видатки.

"Це означає, що кожного підприємця, кожного платника податків і кожного громадянина вони намагаються підвісити на гачок.... Для чого? Бо друзям все, ворогам - закон. Вони приймають такий закон, що можуть зайти в будинок до кожного і сказати - поясни мені джерело походження, порушуємо кримінальну справу і у в’язницю. Або, якщо не хочеш йти у в’язницю, 18% ти заплатиш за оцінку всього, що ти маєш. Це в умовах бідної країни! Я вважаю, що це 100% знущання з платників податків", - переконаний Порошенко.