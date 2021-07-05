Принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600) приведет к росту налогового давления на бизнес и будет иметь негативные последствия для экономики.

"Они пытаются увеличить сбор налогов при непонятном пока тренде по экономике. Вы же видите, первый квартал ко второму - падение. Хотя они ожидали, что первый ко второму будет уже рост. Его не произошло, экономика не стартонула. И уже даже не спасает "Большая стройка". То есть, если в прошлом году она мультипликационно дала почти 2 плюс ВВП, и мы упали не на 7-6%, а всего на 4% реального ВВП, то в этом году уже даже этот драйвер не работает", - рассказал Черкашин.

По его словам, увеличение налогового давления, предлагаемое нормами закона №5600, сейчас будет иметь негативные последствия для экономики страны и приведет к дальнейшему упадку экономики.

Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В свою очередь экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.