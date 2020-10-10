В программном обеспечении налоговой службы была заложена ошибка, - СБУ

Фото: Илья Витюк (скриншот видео)

В налоговой не работала система, которая должна была распознавать уклонение от уплаты налогов. После устранения ошибки бюджет с мая 2020 года получил 22 млрд гривен.

Об этом рассказал начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В систему, которая должна была блокировать рисковые операции, в частности уклонения от уплаты налогов, была специально заложена ошибка.

"Математическая и логическая ошибка. ... из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной", - объяснил Витюк.

По его словам, ошибку заметили и устранили в мае. Это принесло в бюджет дополнительные 22 млрд гривен.

Смотрите новом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября о том, смогут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократической волокиты и коррупции. Также эксперты в студии рассказывают о том, насколько реально внедрить в Украине "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. И, конечно, гости Савика Шустера - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Андрей Александрин и, даже, больной COVID-19 футболист Тарас Степаненко - не могли промолчать об одной из самых главных тем сегодняшнего дня: насколько эффективно лечат больных на коронавирус и другие болезни в Украине.

Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцев шокировал эмоциональный рассказ жительницы Луганской области Ирины Бережной о том, как она со своей семьей спасались от лесных пожаров.

Жительница Луганской области рассказала о последствиях масштабного пожара

Также командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов и генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский опровергли домыслы, о которых заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, что якобы Ан-26 с курсантами потерпел крушение из-за приоритетной посадки второго борта.

Дроздов и Забродский опровергли заявление Кучера

Во время обсуждения падения Ан-26 в прямом эфире не обошлось и без небольших скандалов. В частности, речь идет о споре относительно учебного процесса и обстоятельств авиакатастрофы между Забродский и летчиком-испытателем, полковником ВВС Украины Александром Лыходидом.

Спор между Забродским и Лиходидом

А рассказ о женщине, которая за 7 лет потеряла в небе сначала мужа, а теперь сына, вызвал слезы на глазах присутствующих в студии Шустера.

Забродский рассказал душещипательную историю о матери погибшего курсанта

РБК-Украина писало, что эксперт указала на манипуляции в данных о перевыполнении плана по налогам.

Ранее сообщалось, что к регистрации в Верховной Раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидается, что базовая ставка составит 5%.