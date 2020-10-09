"Ударим смартфоном по коррупции и бюрократии" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты?
Кто кого: диджитализация или украинская коррупция?
Реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет?
Насколько эффективно лечат больных COVID-19 в Украине?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины;
Алексей Выскуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;
Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", глава следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и таможне;
Виталий Шабунин, глава ОО “Центр противодействия коррупции”;
Александр Ольшанский, глава оргкомитета IT-конференции iForum;
Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;
Кира Рудык, глава партии “Голос”, болеет коронавирусом.
Они говорят, а решает народ.