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"Ударим смартфоном по коррупции и бюрократии" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Пресс-релизы, Пятница 09 октября 2020 12:18

Смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты?

Кто кого: диджитализация или украинская коррупция?

Реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет?

Насколько эффективно лечат больных COVID-19 в Украине?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Выскуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;

Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;

Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", глава следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и таможне;

Виталий Шабунин, глава ОО “Центр противодействия коррупции”;

Александр Ольшанский, глава оргкомитета IT-конференции iForum;

Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Кира Рудык, глава партии “Голос”, болеет коронавирусом.

Они говорят, а решает народ.

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