В налоговом комитете Рады сформировалась группа лоббистов Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

В руководстве комитета как минимум три человека из команды Коломойского - Хомутынника

В комитете Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сформировалось большое представительство народных депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в статье "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха" на сайте 112.ua.

В частности, речь идет об изменениях в Налоговый кодекс, которые инициировал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка уже буквально "завалили" профильный комитет письмами с предупреждениями о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия.

"Депутаты, видимо, будут голосовать (за изменения, - ред.) так, как скажет руководство фракции. В "Слуге народа" нечасто народные избранники имеют право на личное мнение. В частности, в налоговом комитете у Игоря Коломойского очень серьезное влияние, а глава комитета и вовсе является автором скандальных изменений, которые рынок называет "правками Коломойского". В руководстве парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики как минимум три человека из команды Коломойского – Хомутынника. Есть такие и в рядовом составе комитета, который насчитывает 32 депутата и в котором 20 человек представляют "Слугу народа", - говорится в материале.

В частности, к лоббистам Коломойского в налоговом комитете СМИ относит главу комитета Даниила Гетманцева (связан с близким партнером Коломойского по бизнесу Виталием Хомутынником), секретаря комитета Игоря Палицу (бизнес-партнер и друг Коломойского), члена комитета Ольгу Василевскую-Смаглюк и других.

Как известно, законопроектом №1210, который уже неоднократно критиковали представители бизнеса и эксперты, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ - сегодня это 33%.

В Европейской бизнес ассоциации уже предупредили, что из-за налоговых изменений Украина может потерять международные рынки.