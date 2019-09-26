У податковому комітеті Ради сформувалася група лобістів Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

У керівництві комітету як мінімум три людини з команди Коломойського - Хомутинніка

У комітеті Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики сформувалося велике представництво народних депутатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Про це йдеться в статті "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на поводу у олігарха" на сайті 112.ua.

Зокрема, мова йде про зміни в Податковий кодекс, які ініціював глава податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку вже буквально "завалили" профільний комітет листами з попередженнями про те, що пропоновані зміни можуть обвалити ведучі по податковим надходженням галузі економіки і спровокувати катастрофічні наслідки.

"Депутати, мабуть, будуть голосувати (за зміни, - ред.) так, як скаже керівництво фракції. У "Слуги народу" нечасто народні обранці мають право на особисту думку. Зокрема, в податковому комітеті у Ігоря Коломойського дуже серйозний вплив, а глава комітету і зовсім є автором скандальних змін, які ринок називає "правками Коломойського". У керівництві парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики як мінімум три людини з команди Коломойського – Хомутинніка. Є такі і в рядовому складі комітету, який налічує 32 депутати і в якому 20 осіб представляють "Слугу народу", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, до лобістів Коломойського в податковому комітеті ЗМІ відносить голову комітету Данила Гетманцева (пов'язаний з близьким партнером Коломойського по бізнесу Віталієм Хомутинніком), секретаря комітету Ігоря Палицю (бізнес-партнер і друг Коломойського), члена комітету Ольгу Василевскую-Смаглюк та інших.

Як відомо, законопроектом №1210, який вже неодноразово критикували представники бізнесу і експерти, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

У Європейській бізнес асоціації вже попередили, що через податкові зміни Україна може втратити міжнародні ринки.