ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за налоговых изменений Украина может потерять международные рынки, - ЕБА

Новости » Экономика    18.09.2019 - 15:28
Из-за налоговых изменений Украина может потерять международные рынки, - ЕБА
Фото: Анна Деревянко (facebook.com derevyanko.anna)

В ЕБА прокомментировали изменения в Налоговый кодекс

В случае принятия налоговых изменений, предложенных в законопроекте №1210, украинские компании могут потерять международные рынки. Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко во время очередного заседания рабочей группы по вопросам налогообложения.

"Это будет означать большие потери для компаний, которые являются публичными, акции которых котируются на иностранных биржах. Вопрос в том, чтобы максимальное количество прозрачного бизнеса, цивилизованного бизнеса было услышано. Так, чтобы условия для ведения бизнеса не были по сути искривлены таким образом, чтобы мы потеряли те достижения, которые получили за предыдущие несколько лет. Должны быть равные правила игры для всех", - отметила она.

По информации участников заседания рабочей группы, прийти к компромиссу пока не удается.

Как известно, автором законопроекта №1210 является глава профильного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Он предлагает кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей для железорудных горнообогатительных комбинатов. В частности, увеличение размера рентных платежей с 8 до 10 % и одновременно расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки ГОК.

По мнению международной аудиторской компании PWC, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Напомним, ранее народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов предупредил, что принятие законопроекта №1210 позволит России забрать украинские рынки сбыта.

Металлурги считают токсичными налоговые изменения в проекте №1210 Украина может потерять рынки сбыта в случае принятия проекта 1210, - нардеп
Новости Украины НалогиНалоговый кодексГОКметаллургия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь