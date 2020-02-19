В налоговом комитете прокомментировали отчет правительства за 2019 год

Налоговый комитет Верховной рады увидел в отчете правительства по 2019 год как позитивные, так и негативные показатели. Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, депутат ответил на вопрос, почему в отчете правительства по 2019 год нет информации за четвертый квартал, когда Кабмин возглавил Алексей Гончарук.

"Правительство поработало еще очень немного. Говорить о том, что правительство повлияло на макроэкономическую стабильность или повлияло на падение объемов производства - это неправда. И первое и второе - не являются результатами работы правительства. Четыре месяца - слишком мало, чтобы мы делали выводы о деятельности правительства Гончарука. Я считаю, что мы можем о чем-то предметно говорить в мае 2020 года", - пояснил он.

Гетманцев отметил, что комитет по вопросам финансов в эту среду также рассмотрит отчет правительства за 2019 год.

"Мы сегодня будем обсуждать правительство на комитете. Там есть цифры, которые свидетельствуют о макроэкономической стабильности в государстве. Это инфляция, курс гривны. С другой стороны, мы видим и негативные показатели. Это падение промышленного производства", - заявил нардеп.

Он также подчеркнул, что правительство должно сформировать четкие шаги для противодействия падению промышленного производства.

"Но чтобы я хотел от правительства - это увидеть четкие и действенные шаги, направленные на противодействие падению промышленного производства. Правительство может это сделать. Если говорим о курсе доллара, который снижается, это падение курса было очень резким в прошлом году. Это отразилось на наших экспортерах, которые потеряли средства в результате дорогой гривны. Это повлияло на объемы промышленного производства. Возможно в этом есть один из факторов, который повлиял на 1,5% прироста ВВП в четвертом квартале. Но эти факторы формировались не этим правительством. Это то наследство, которое оно еще имеет. Сейчас важно четко отреагировать и сделать выводы", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины опубликовал отчет о работе правительства за 2019 год. В частности, в отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.