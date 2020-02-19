В податковому комітеті прокоментували звіт уряду за 2019 рік

Податковий комітет Верховної ради побачив у звіті уряду за 2019 рік як позитивні, так і негативні показники. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, депутат відповів на питання, чому у звіті уряду за 2019 рік немає інформації за четвертий квартал, коли Кабмін очолив Олексій Гончарук.

"Уряд попрацював ще дуже небагато. Говорити про те, що уряд вплинув на макроекономічну стабільність або вплинув на падіння обсягів виробництва - це неправда. І перше і друге - не є результатами роботи уряду. Чотири місяці - замало, щоб ми робили висновки щодо діяльності уряду Гончарука. Я вважаю, що ми можемо про щось предметно говорити у травні 2020 року", - пояснив він.

Гетманцев наголосив, що комітет з питань фінансів цієї середи також розгляне звіт уряду за 2019 рік.

"Ми сьогодні будемо обговорювати уряд на комітеті. Там є цифри, які свідчать про макроекономічну стабільність в державі. Це інфляція, курс гривні. З іншого боку, ми бачимо і негативні показники. Це падіння промислового виробництва", - заявив нардеп.

Він також наголосив, що уряд має сформувати чіткі кроки задля протидії падіння промислового виробництва.

"Але щоб я хотів від уряду - це побачити чіткі та дієві кроки, спрямовані на протидію падіння промислового виробництва. Уряд може це зробити. Якщо говоримо про курс долара, який знижується, це падіння курсу було дуже різким минулого року. Це позначилось на наших експортерах, які втратили кошти внаслідок дорогої гривні. Це вплинуло на обсяги промислового виробництва. Можливо в цьому є один з факторів, який вплинув на 1,5% приросту ВВП в четвертому кварталі. Але ці фактори формувались не цим урядом. Це той спадок, який він ще має. Зараз важливо чітко відреагувати й зробити висновки", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України опублікував звіт про роботу уряду за 2019 рік. Зокрема, у звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ.