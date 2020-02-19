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Бюджетный комитет сегодня рассмотрит отчет Кабмина

Новости » Политика     19.02.2020 - 13:51
Бюджетный комитет сегодня рассмотрит отчет Кабмина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

На предыдущем заседании комитета нардепы обсуждали часть по выполнению бюджета

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета сегодня рассмотрит отчет правительства за 2019 год. Об этом сообщил секретарь комитета ВР Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на предыдущем заседании комитета нардепы обсуждали часть, которая касается фискальной политики и исполнения бюджета.

"В комитете мы на предыдущем бюджетном комитете обсуждали часть, которая касается фискальной политики и выполнения бюджета. Это стало частью того отчета. Из других направлений мы будем обсуждать сегодня на комитете", - заявил Цабаль.

Напомним, из-за рассмотрение законопроекта о рынке земли в Верховной Раде невозможно полноценное рассмотрение отчета Кабинета министров Украины, отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так, ранее Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Согласно документу, правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.

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