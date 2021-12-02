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Від податкового законопроекту постраждають всі українці, - економіст

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 15:31
Від податкового законопроекту постраждають всі українці, - економіст Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найбільше постраждають від законопроекту №5600 пересічні громадяни, малий та середній бізнес і селяни, які щось вирощують на свої городах та садах. А от олігархи, особливо ті, що наближені до влади, лише виграють від нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог економіста Бориса Кушнірука.

Він проаналізував текст і з’ясував, що законопроєкт, попри численні запевнення влади, погіршить фінансовий стан мільйонів пересічних громадян, а також представників малого та середнього бізнесу, для яких підвищилися податки. Водночас, бізнес олігарха Ігоря Коломойського від проекту жодним чином не постраждає.

"Якщо подивитися процедуру голосування за законопроект №5600, стає очевидним: єдиною відхиленою стала правка №97. Влада відразу оголосила про чергову перемогу у боротьбі з олігархатом. Однак, якщо проаналізувати зміст відхиленої поправки, то стає зрозумілим: її відхилили, захищаючи інтереси головного лялькаря та бенефіціара нинішньої влади - пана Коломойського", - підкреслив економіст.

Кушнірук пояснив: правка №97 встановлювала єдині підходи до оподаткування залізної та марганцевої руди (прив'язка до індикативних цін у Китаї з коригуванням на доставку). У разі її ухвалення ГЗК пана Коломойського (Марганецький, Покровський) платили б на 20 млн доларів на рік більше, ніж зараз. Адже, за фактом, зараз вони платять рентні платежі від внутрішньої ціни на марганцеву руду між ГЗК та феросплавними заводами Коломойського, а ця ціна - зовсім не ринкова. Тож Коломойський і надалі платитиме до бюджету копійки.

"Причин для подібної вибірковості багато. Але найбільш вагомим є факт активного союзництва президента та одіозного олігарха, який переховується від правоохоронних органів США, обікрав нашу державу на сотні мільярдів гривень, і зупинятися не збирається. Тим більше, що фактів, які підтверджують цей союз та пограбування держави в його інтересах, більш ніж достатньо, починаючи від "Центренерго", "Енергоатому", "Укрнафти", "Нафтогазу" та "Великим будівництвом" і закінчуючи проектом "Великий вагон", який, якщо олігарху вдасться його проштовхнути, принесе йому ще близько 100 млрд грн", - висловив переконання економіст.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №5600, яким підвищуються податки для ряду галузей та пересічних українців.

Серед норм законопроекту - зменшення розміру земельних ділянок для сплати мінімальних податків з 2 га до 50 соток. Тобто мінімальний податок за землю сплачуватимуть усі українці, які мають город у півгектара. Навіть якщо вони вирощують там овочі для власних потреб та не торгують продукцією. А тим, хто має земельні паї - доведеться розщедритися ще більше. Їм відтепер потрібно буде платити щонайменше 1,5 тис. грн за гектар.

Також підвищили податки на воду, а виробникам алкоголю на 5% підвищили акциз. Все це разом, за оцінками економістів та депутатів податкового комітету, призведе до того, що продукти в країні подорожчають щонайменше на 10-15%.

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