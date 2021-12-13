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Налоговое давление загоняет бизнес в тень, его нужно облегчать, а не повышать, - ЕВА

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 12:28
Налоговое давление загоняет бизнес в тень, его нужно облегчать, а не повышать, - ЕВА Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Власти должны работать над уменьшением налогового давления на бизнес, а не повышать его, как это было сделано принятием законопроекта №5600. Иначе предприятия и дальше будут идти в "тень".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) Светланы Михайловской.

"Чем больше увеличивается давление и фискальная нагрузка тем более, почти пропорционально, увеличивается и "тень". Поэтому да, мы считаем, что такое увеличение административной в том числе не только фискальной нагрузки на бизнес приведет не к положительным результатам", - сказала Михайловская.

По ее словам, Европейская бизнес ассоциация настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей, в частности, в части уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда.

"Общим приоритетом и предложением Европейской бизнес-ассоциации есть и остается все, что касается уменьшения налоговой нагрузки на Фонд оплаты труда. Частично будем работать в контексте либерализации налогового законодательства, но реформа ЕСВ должна состояться", - подчеркнула Михайловская.

Напомним, 30 ноября Верховная рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что если законопроект о налоговых изменениях №5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, росту цен и обнищанию украинцев.

В то же время народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что власть использует законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" - снизили.

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