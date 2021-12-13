Налоговое давление загоняет бизнес в тень, его нужно облегчать, а не повышать, - ЕВА

Власти должны работать над уменьшением налогового давления на бизнес, а не повышать его, как это было сделано принятием законопроекта №5600. Иначе предприятия и дальше будут идти в "тень".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) Светланы Михайловской.

"Чем больше увеличивается давление и фискальная нагрузка тем более, почти пропорционально, увеличивается и "тень". Поэтому да, мы считаем, что такое увеличение административной в том числе не только фискальной нагрузки на бизнес приведет не к положительным результатам", - сказала Михайловская.

По ее словам, Европейская бизнес ассоциация настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей, в частности, в части уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда.

"Общим приоритетом и предложением Европейской бизнес-ассоциации есть и остается все, что касается уменьшения налоговой нагрузки на Фонд оплаты труда. Частично будем работать в контексте либерализации налогового законодательства, но реформа ЕСВ должна состояться", - подчеркнула Михайловская.