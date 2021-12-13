ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Податковий тиск заганяє бізнес у тінь, його треба полегшувати, а не підвищувати, - ЕВА

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 грудня 2021 12:28
Податковий тиск заганяє бізнес у тінь, його треба полегшувати, а не підвищувати, - ЕВА Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Влада має працювати над зменшенням податкового тиску на бізнес, а не підвищувати його, як це зробили ухваленням законопроекту №5600. Інакше підприємства і надалі будуть йти в "тінь".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації (ЕВА) Світлани Михайловської.

"Чим більше збільшується тиск і фіскальне навантаження тим більше, майже пропорційно, збільшується і "тінь". Тому так, ми вважаємо, що таке збільшення адміністративного в тому числі не лише фіскального навантаження на бізнес, призведе не до позитивних результатів", - сказала Михайловська.

За її словами, Європейська бізнес асоціація наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців, зокрема в частині зменшення навантаження на фонд оплати праці.

"Загальним пріоритетом і пропозицією Європейської бізнес-асоціації є й залишається все, що стосується зменшення податкового навантаження на Фонд оплати праці. Частково будемо працювати в контексті лібералізації податкового законодавства, але реформа ЄСВ має відбутися", - наголосила Михайловська.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що якщо законопроект про податкові зміни №5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців.

Водночас народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: "поганим" олігархам податки підвищили, а "домашнім" - знизили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році