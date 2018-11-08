Налоговая требует от "Нафтогаза" 16 млрд за выигрыш в Стокгольме

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ему 4,63 млрд долларов, из которых 3,87 млрд долларов - компенсация потерь и убытков, а 0,76 млрд долларов - проценты

НАК "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 млрд гривен в связи с выигранным компанией спором у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит. Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз" возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании", - отмечается в документе.

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ему 4,63 млрд долларов, из которых 3,87 млрд долларов - компенсация потерь и убытков, а 0,76 млрд долларов - проценты.

Как сообщается, до 2016 года услуги по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд гривен этого налога только за компенсацию за 2016-2017 годы, или за 0,9 млрд долларов из присужденных 3,87 млрд долларов.

Однако ГФС сочла всю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году.

В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к "дочке" НАК - "Укртрансгазу": около 2,34 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,57 млрд грн (суммарно около 0,15 млрд долларов) за неправильно рассчитанные убытки, однако "Укртрансгаз" оспорил эти налоговые выводы в суде.

Отметим, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сомнения рейтингового агентства Fitch в том, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитраж.