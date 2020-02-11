Налоговая разъяснила трату денег ФЛП на собственные нужды

Государственная налоговая служба Украины дала разъяснение относительно использования на собственные нужды денежных средств со счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщается на сайте налоговой.

Как отмечается в разъяснении, согласно ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины, предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Также в соответствии со ст. 44 Хозяйственного кодекса Украины предпринимательство осуществляется на основе свободного распоряжения прибылью, которая остается у предпринимателя после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

"Учитывая вышеизложенное, физическое лицо - предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в разъяснении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 17 января 2020 года отменил норму о порядке использования счетов физических лиц-предпринимателей. После этого в инструкции нет нормы о том, что ФЛП не могут использовать средства с предпринимательского счета на собственные нужды.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП).