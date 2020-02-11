Податкова надала роз'яснення щодо використання коштів ФОП на власні потреби

Державна податкова служба України надала роз'яснення щодо використання на власні потреби коштів з рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляється на сайті податкової.

Як зазначається в роз'ясненні, згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Також відповідно до ст. 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

"Враховуючи вищевикладене, фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством", - йдеться в роз'ясненні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 17 січня 2020 року скасував норму щодо порядку використання рахунків фізичних осіб-підприємців. Після цього в інструкції немає норми про те, що ФОПи не можуть використовувати кошти з підприємницького рахунку на власні потреби.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП).