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Налоговая разъяснила трату денег ФЛП на собственные нужды

Новости » Экономика     11.02.2020 - 16:00
Налоговая разъяснила трату денег ФЛП на собственные нужды
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С предпринимательского счета можно тратить средства собственные нужды, но при условии уплаты налогов

Государственная налоговая служба Украины дала разъяснение относительно использования на собственные нужды денежных средств со счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщается на сайте налоговой.

Как отмечается в разъяснении, согласно ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины, предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Также в соответствии со ст. 44 Хозяйственного кодекса Украины предпринимательство осуществляется на основе свободного распоряжения прибылью, которая остается у предпринимателя после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

"Учитывая вышеизложенное, физическое лицо - предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в разъяснении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 17 января 2020 года отменил норму о порядке использования счетов физических лиц-предпринимателей. После этого в инструкции нет нормы о том, что ФЛП не могут использовать средства с предпринимательского счета на собственные нужды.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

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