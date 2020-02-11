ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Податкова надала роз'яснення щодо використання коштів ФОП на власні потреби

Новини » Економіка     11.02.2020 - 16:00
Податкова надала роз'яснення щодо використання коштів ФОП на власні потреби
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З підприємницького рахунку можна витрачати кошти на власні потреби, але за умови сплати податків

Державна податкова служба України надала роз'яснення щодо використання на власні потреби коштів з рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляється на сайті податкової.

Як зазначається в роз'ясненні, згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Також відповідно до ст. 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

"Враховуючи вищевикладене, фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством", - йдеться в роз'ясненні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 17 січня 2020 року скасував норму щодо порядку використання рахунків фізичних осіб-підприємців. Після цього в інструкції немає норми про те, що ФОПи не можуть використовувати кошти з підприємницького рахунку на власні потреби.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Українці задекларували понад 100 мільярдів доходів Податкова назвала випадки, коли річна декларація не подається
Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїнисчетаПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся