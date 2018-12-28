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Налоговая обнародовала перечень предприятий для проверок в 2019 году

Новости » Экономика    28.12.2018 - 10:28
Налоговая обнародовала перечень предприятий для проверок в 2019 году
Фото: ГФС (ch.sfs.gov.ua)

В перечень в основном вошли крупные предприятия в четырех отраслях экономики

Государственная фискальная служба обнародовала перечень предприятий для плановых проверок в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным ГФС, в перечень включены почти 5 тыс. субъектов хозяйствования - юридических лиц по объемам задекларированных доходов за 2017 год 1,14 трлн грн.

Согласно данным декларирования плательщиков за 2017 год 1,6 тыс. предприятий, запланированных к проверкам, имеют объемы доходов свыше 100 млн грн каждый с общей суммой доходов более 1 трлн грн, в т.ч. 300 - с объемами более 500 млн грн каждый и с общей суммой доходов более 700 млрд грн.

Основу плана-графика проведения документальных плановых проверок составляют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в четырех отраслях экономики - металлургической, фармацевтической, в сфере торговли бытовыми приборами и розничной торговли топливом, а также их наибольшие контрагенты, задействованные в схемах поставок товаров, работ и услуг.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 декабря 2018 года.

Отметим, 19 декабря Кабмин одобрил решение о реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

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