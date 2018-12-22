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ГФС назвала последний день уплаты налогов в 2018 году

Новости » Финансы    22.12.2018 - 10:53
ГФС назвала последний день уплаты налогов в 2018 году
Фото: ГФС (ch.sfs.gov.ua)

Налоги необходимо уплатить до 29 декабря с учетом графика работы банковской системы

Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как отметили в пресс-службе, поэтому плательщикам необходимо осуществить уплату начисленных текущих налоговых обязательств не позднее 29 декабря 2018 года с учетом графика работы банковской системы Украины и органов Государственной казначейской службы.

В ГФС напомнили, что система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) и органы Государственной казначейской службы Украины в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019 года будут работать в таком режиме:

27 и 28 декабря 2018 года - в режиме продленного банковского дня (на два часа).

29 декабря 2018 года - органы Казначейства относят поступления в бюджеты всех уровней, а банки осуществляют начальные платежи через СЭП только до 13.00.

2 января 2019 года банки и органы Казначейства работают без клиентов.

3 января 2019 года банки и органы Казначейства работают в обычном режиме.

Ранее Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2018 - начале 2019 года.

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