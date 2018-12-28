Податкова оприлюднила перелік підприємств для перевірок у 2019 році

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

До переліку здебільшого увійшли великі підприємства в чотирьох галузях економіки

Державна фіскальна служба оприлюднила перелік підприємств для планових перевірок у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними ДФС, до переліку включено майже 5 тис. суб’єктів господарювання - юридичних осіб з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік 1,14 трлн гривень.

Згідно з даними декларування платників за 2017 рік 1,6 тис. підприємств, запланованих до перевірок, мають обсяги доходів понад 100 млн грн кожний із загальною сумою доходів понад 1 трлн грн, у т.ч. 300 - з обсягами понад 500 млн грн кожний та із загальною сумою доходів понад 700 млрд грн.

Основу плану-графіка проведення документальних планових перевірок складають платники податків, що здійснюють діяльність в чотирьох галузях економіки - металургійній, фармацевтичній, в сфері торгівлі побутовими приладами та роздрібної торгівлі пальним, а також їх найбільші контрагенти, задіяні у схемах постачання товарів, робіт та послуг.

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба попередила про те, що у грудні 2018 року останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день - 30 грудня 2018 року.

Відзначимо, 19 грудня Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.