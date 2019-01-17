Налоговая назвала сумму возмещения НДС экспортерам за год

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Возмещение увеличилось на 11,6%

в Течение 2018 года плательщикам было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (120,1 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным пресс-службы, в 2018 году среднемесячная сумма возмещения НДС возросла на 10%, или на 1 млрд грн с 10 млрд грн до 11 млрд грн.

В декабре 2018 года плательщикам было возмещено 10,1 млрд грн.

sfs.gov.ua

Напомним, что возмещение НДС происходит автоматически. В течение 2018 года почти 80% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок.

Как сообщало РБК-Украина в общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.

Напомним, в местные бюджеты в течение 2018 года оплачено 230,5 млрд грн, что на 21,6%, или на 41 млрд грн больше, чем в 2017 году (189,5 млрд грн).