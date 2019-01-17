ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Податкова назвала суму відшкодування ПДВ експортерам за рік

Новини » Економіка    17.01.2019 - 12:39
Податкова назвала суму відшкодування ПДВ експортерам за рік
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Відшкодування збільшилося на 11,6%

Протягом 2018 року платникам було відшкодовано 131,7 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,6%, або на 11,6 млрд грн більше, ніж у 2017 році (120,1 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними прес-служби, у 2018 році середньомісячна сума відшкодування ПДВ зросла на 10%, або на 1 млрд грн з 10 млрд грн до 11 млрд грн.

У грудні 2018 року платникам було відшкодовано 10,1 млрд грн.

Податкова назвала суму відшкодування ПДВ експортерам за рік

sfs.gov.ua

Нагадаємо, що відшкодування ПДВ відбувається автоматично. Протягом 2018 року  майже 80% заявлених до повернення сум відшкодовувалися протягом місяця за результатами камеральних перевірок.

Як повідомляло РБК-Україна, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

Нагадаємо, до місцевих бюджетів протягом 2018 року сплачено 230,5 млрд грн, що на 21,6%, або на 41 млрд грн більше, ніж у 2017 році (189,5 млрд грн).

Податкова створила сервіс із автоматичного заповнення декларацій Податкова дала роз'яснення щодо податків з власників земельних паїв
Новини України ДФСНДСПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся