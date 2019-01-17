Податкова назвала суму відшкодування ПДВ експортерам за рік

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Відшкодування збільшилося на 11,6%

Протягом 2018 року платникам було відшкодовано 131,7 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,6%, або на 11,6 млрд грн більше, ніж у 2017 році (120,1 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними прес-служби, у 2018 році середньомісячна сума відшкодування ПДВ зросла на 10%, або на 1 млрд грн з 10 млрд грн до 11 млрд грн.

У грудні 2018 року платникам було відшкодовано 10,1 млрд грн.

sfs.gov.ua

Нагадаємо, що відшкодування ПДВ відбувається автоматично. Протягом 2018 року майже 80% заявлених до повернення сум відшкодовувалися протягом місяця за результатами камеральних перевірок.

Як повідомляло РБК-Україна, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

Нагадаємо, до місцевих бюджетів протягом 2018 року сплачено 230,5 млрд грн, що на 21,6%, або на 41 млрд грн більше, ніж у 2017 році (189,5 млрд грн).