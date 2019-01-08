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В ГФС назвали сумму поступлений в местные бюджеты за 2018 год

Новости » Экономика    08.01.2019 - 12:49
В ГФС назвали сумму поступлений в местные бюджеты за 2018 год
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Основу местных бюджетов составляет налог на доходы физических лиц

В местные бюджеты в течение 2018 года заплачено 230,5 млрд грн, что на 21,6%, или на 41 млрд грн больше, чем в 2017 году (189,5 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным пресс-службы, налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение 2018 года заплачено 229,9 млрд грн. Этот показатель на 23,8%, или на 44,2 млрд грн превышает поступления 2017 года.

В декабре прошлого года в местные бюджеты поступило 20,8 млрд грн, что на 18,7%, или на 3,3 млрд грн больше декабря 2017 года.

По данным ГФС, в декабре 2018 года плательщики направили 25,2 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 19,7%, или на 4,1 млрд грн больше декабря 2017 года.

В ГФС назвали сумму поступлений в местные бюджеты за 2018 год

sfs.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина в общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.

Напомним, что в 2018 году государственные заимствования по общему фонду госбюджета поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте. В Минфине сообщили, что вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в сумме 0,3 млрд грн, правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований. Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн.

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