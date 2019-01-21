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Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень

Новини » Економіка    21.01.2019 - 10:25
Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

На 5 тисяч мільйонерів в Україні лише один офіційний мільярдер

У 2018 році доходи у розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними прес-служби, дохід у сумі понад 1 млрд грн, отриманий у 2017 році, задекларувала одна особа.

Податкова назвала кількість українців з річним доходом понад 1 млн гривень

sfs.gov.ua

Найбільше громадян, які подали декларації з доходом понад 1 млн грн, обліковуються у м. Києві. Їх кількість складає 2184 особи, або 45% від загальної кількості мільйонерів. Серед лідерів також Київська - 333 особи, Харківська - 328 та Дніпропетровська - 303 області.

"Наймолодшому платнику податків, яким задекларовано доходи понад 1 млн грн, виповнилось 7 років, а найстаршому - 99 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році. 

Як повідомляло РБК-Україна,  1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.

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