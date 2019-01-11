Налоговая назвала случаи, когда не нужно подавать годовую декларацию

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Налоговики ссылаются на IV раздел Налогового кодекса

Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Согласно сообщению, налоговая декларация (в соответствии с п.179.2 ст. 179 Налоговый кодекс Украины) не подается, если налогоплательщик получал доходы:

от налоговых агентов, которые в соответствии с IV разделом Кодекса не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV Кодекса;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог на доходы физических лиц в соответствии с IV разделом Кодекса;

в виде объектов наследства, которые согласно этому разделу облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 Кодекса.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.