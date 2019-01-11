Налоговая назвала случаи, когда не нужно подавать годовую декларацию

Налоговики ссылаются на IV раздел Налогового кодекса
Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Согласно сообщению, налоговая декларация (в соответствии с п.179.2 ст. 179 Налоговый кодекс Украины) не подается, если налогоплательщик получал доходы:
Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.
Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.