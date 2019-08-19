Налоговая намерена взыскать с "Укрнафты" полмиллиарда долга

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы к ПАО "Укрнафта" о взыскании с банковских счетов налогового долга перед бюджетом на сумму 547 млн грн. Об этом говорится в решении от 14 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долu образовала на основании начислениия денежного обязательства, определенного налоговыми сообщениями-решениями.

Суд признал поданное заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу.

Напомним, в марте 2019 года исполнительный директор "Нафтогаза" и глава наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Юрий Витренко заявил, что налоговый долг ПАО "Укрнафта", по расчетам, может достигать 30 млрд грн.

Для решения проблемы налогового долга акционеры ПАО "Укрнафта" в марте 2019 года согласились заключить контракты о продаже 4,062 млрд кубометров газа "Нафтогазу". Соглашениями предусмотрено, что НАК покупает 2,062 млрд кубометров, что соответствует объему газа, поступившего от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. "Укрнафта" направит полученные средства на погашение налогового долга.