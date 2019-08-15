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"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты"

Новости » Экономика    15.08.2019 - 15:21
"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты"
Фото: Юрий Витренко (facebook.com/yuriy.vitrenko)

Идея потеряла актуальность из-за множества нерешенных вопросов

НАК "Нафтогаз Украины" отказался от идеи разделения активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, группой "Приват". Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Как отметил Витренко, стало очевидно, что разделение компании не решит всех проблем. "Сейчас идея разделения "Укрнафты" между ее акционерами уже неактуальна", - сказал он.

Он также сообщил, правительство Украины также не подтвердило готовность способствовать реализации этого предложения.

"Есть еще проблема "Укртатнафты". Это единственный НПЗ в стране, то есть проблема вертикальной интеграции. Плюс есть проблема старых долгов за газ, который "Укрнафта" добыла, поставила в систему "Укртрансгаза" и не получила за него ни копейки", - сказал Витренко.

Как сообщало РБК-Украина, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.

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Новости Украины Юрий ВитренкоУкрнафтаНафтогаз Украины
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