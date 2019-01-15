Налоговая дала разъяснение по налогу с владельцев земельных паев

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Налог за доход, полученный в 2019 году, будет уплачиваться в местные бюджеты

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс относительно уплаты налогов с доходов от предоставления в аренду земельных паев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе, в 2019 году физическое лицо-арендодатель при получении дохода от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая другому физическому лицу - арендатору, которое при этом не является налоговым агентом (самозанятым лицом), должно уплатить налог на доходы физических лиц в соответствующий бюджет по местонахождению таких участков.

Так же арендаторы, которые являются налоговыми агентами, должны уплачивать налог по местонахождению таких объектов аренды.

В то же время налоги за доходы, полученные в 2018 году, еще платятся по налоговому адресу плательщиков.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

По данным ГФС, в 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году.